ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 24 декабря в размере 62.2499 руб. против 62.4071 руб. на 21 декабря.





Курс доллара США за последние 5 дней:



21.12.19 - 62.4071 руб.

20.12.19 - 62.5283 руб.

19.12.19 - 62.5831 руб.

18.12.19 - 62.5326 руб.

17.12.19 - 62.7686 руб.













































































































"AK&M" от 23.12.2019