Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 24 декабря

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Банк России установил на 24 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.0271
1 Азербайджанский манат 36.6931
100 Армянских драмов 13.0162
1 Белорусский рубль 29.7136
1 Болгарский лев 35.2731
1 Бразильский реал 15.1737
100 Венгерских форинтов 20.8637
1000 Вон Республики Корея 53.4687
10 Гонконгских долларов 79.9254
10 Датских крон 92.3411
1 Доллар США 62.2499
1 Евро 68.9978
100 Индийских рупий 87.4485
100 Казахстанских тенге 16.2734
1 Канадский доллар 47.3419
100 Киргизских сомов 88.9383
10 Китайских юаней 88.7636
10 Молдавских леев 35.9826
1 Новый туркменский манат 17.8111
10 Норвежских крон 69.4110
1 Польский злотый 16.2126
1 Румынский лей 14.4599
1 СДР (специальные
права заимствования) 85.7604
1 Сингапурский доллар 45.9002
10 Таджикских сомони 64.2288
1 Турецкая лира 10.4932
10000 Узбекских сумов 65.3042
10 Украинских гривен 26.7471
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.0680
10 Чешских крон 27.1147
10 Шведских крон 66.0203
1 Швейцарский франк 63.4685
10 Южноафриканских рэндов 43.6449
100 Японских иен 56.9246
"AK&M" от 23.12.2019