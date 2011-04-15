Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 24 декабря

Банк России установил на 24 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.0271

1 Азербайджанский манат 36.6931

100 Армянских драмов 13.0162

1 Белорусский рубль 29.7136

1 Болгарский лев 35.2731

1 Бразильский реал 15.1737

100 Венгерских форинтов 20.8637

1000 Вон Республики Корея 53.4687

10 Гонконгских долларов 79.9254

10 Датских крон 92.3411

1 Доллар США 62.2499

1 Евро 68.9978

100 Индийских рупий 87.4485

100 Казахстанских тенге 16.2734

1 Канадский доллар 47.3419

100 Киргизских сомов 88.9383

10 Китайских юаней 88.7636

10 Молдавских леев 35.9826

1 Новый туркменский манат 17.8111

10 Норвежских крон 69.4110

1 Польский злотый 16.2126

1 Румынский лей 14.4599

1 СДР (специальные

права заимствования) 85.7604

1 Сингапурский доллар 45.9002

10 Таджикских сомони 64.2288

1 Турецкая лира 10.4932

10000 Узбекских сумов 65.3042

10 Украинских гривен 26.7471

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 81.0680

10 Чешских крон 27.1147

10 Шведских крон 66.0203

1 Швейцарский франк 63.4685

10 Южноафриканских рэндов 43.6449

100 Японских иен 56.9246

"AK&M" от 23.12.2019