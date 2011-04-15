Банк России на 24 декабря понизил курс евро к рублю более чем на 38 копеек до 68.9978 руб., курс доллара США - почти на 16 копеек до 62.2499 руб.

Банк России на 24 декабря понизил официальный курс евро к рублю более чем на 38 копеек до 68.9978 руб. с 69.3780 руб., курс доллара США - почти на 16 копеек до 62.2499 руб. с 62.4071 руб. 21 декабря.



Стоимость бивалютной корзины на 24 декабря уменьшилась почти на 26 копеек (-0.39%) до 65.2864 руб. с 65.5440 руб. 21 декабря.



"AK&M" от 23.12.2019