Совет директоров Роснефти утвердил план деятельности на 2020-2021 годы

Совет директоров ПАО "НК "Роснефть" утвердил план финансово-хозяйственной деятельности НК "Роснефть" на 2020-2021 годы. Об этом говорится в сообщении компании.



Опираясь на фактические производственные и финансовые данные по итогам 9 месяцев 2019 года и прогноз на IV квартал 2019 года, компания ожидает выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год.



В 2019 году компания сконцентрировалась на развитии производства, внедрении передовых технологий в области нефтегазодобычи и нефтепереработки, повышении эффективности деятельности и оптимизации операционных затрат. В течение 2019 года были выплачены рекордные дивиденды по результатам 2018 года и за первое полугодие 2019 года в общем размере 283 млрд руб.



В рамках диверсификации поставок нефти компания продолжила наращивать экспортные отгрузки сырья в восточном направлении. При этом объём розничных поставок нефтепродуктов на внутреннем рынке РФ по итогам 9 месяцев 2019 года увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.



План финансово-хозяйственной деятельности НК "Роснефть" на 2020-2021 годы направлен на реализацию ключевых задач стратегии "Роснефть-2022", достижение целевых ориентиров по добыче углеводородов при сохранении лидирующего положения по удельным эксплуатационным и капитальным затратам, обеспечение промышленной и экологической безопасности, охраны труда и социальной ответственности при сбалансированной финансовой структуре. Инвестиции компании направлены на достижение целевых ориентиров по росту добычи, своевременный запуск крупных проектов по разведке и добыче нефти и газа, проектов по модернизации нефтеперерабатывающих мощностей компании, а также внедрение цифровых решений и инновационных технологий по всей цепочке деятельности НК "Роснефть".



Приоритетными направлениями на 2020-2021 годы являются повышение операционной эффективности и доходности акционеров компании, а также ее инвестиционной привлекательности. Последовательно двигаясь к достижению данных целей, Роснефть предусмотрела в плане рост доходности акционеров относительно достигнутого уровня 2019 года в условиях сохранения волатильности на мировых рынках.



Также в ходе заседания совет директоров компании рассмотрел результаты независимой оценки деятельности совета директоров, для проведения которой был привлечен внешний консультант - ООО "Эрнст энд Янг - оценка и консультационные услуги".



Оценка деятельности совета директоров проводилась на основе анкетирования и индивидуальных интервью с членами совета директоров и корпоративным секретарем, а также на основе анализа публичных и внутренних документов, протоколов и материалов по итогам работы совета директоров и комитетов совета директоров.



Внешний консультант высоко оценил практики совета директоров и представил отчет, в котором обозначил возможные области для совершенствования его деятельности.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 25% до 550 млрд руб. с 440 млрд руб. годом ранее (чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года уточнена в связи с пересмотром оценки приобретённых активов в 2018 году). Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 6.2% до 6.452 трлн руб. с 6.073 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.5% до 1.617 трлн руб. с 1.593 трлн руб.



"AK&M" от 23.12.2019