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23/12/2019
15:30

В Новой Москве построят около 200 км дорог за три года

Около 200 км дорог планируется построить в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) столицы в ближайшие три года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Это будут как крупные трассы, так и небольшие транспортные связки, обслуживающие отдельные населённые пункты", - сказал М.Хуснуллин.

Заммэра отметил, что в Новой Москве, помимо строительства новых дорог, реконструировали вылетные магистрали, строится участок Центральной кольцевой автодороги.

"Уже в ближайшие дни в районе Саларьево планируем сдать в эксплуатацию участок дороги, связывающий Варшавское и Калужское шоссе", - добавил глава Стройкомплекса.

В Москве уделяется большое внимание строительству транспортных объектов, ежегодно сдаётся в эксплуатацию не менее 100 км дорог.

Ранее сообщалось, что в этом году в ТиНАО уже построено около 35 км дорог. С середины 2012 года более 160 млрд руб. вложено в развитие улично-дорожной сети Новой Москвы.

За это время построено более 204 км дорог и создано свыше 160 новых маршрутов общественного транспорта.

Сейчас в ТиНАО более 108 км дорог строится и порядка 217 км проектируются.


"AK&M" от 23.12.2019
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