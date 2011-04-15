На салатовой ветке метро появится дополнительная станция "Южный порт"

Станцию Люблинско-Дмитровской линии метро планируется построить на территории промышленной зоны "Южный порт", сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"В связи с активным развитием территории промзоны "Южный порт" мы приняли решение построить там дополнительную станцию с таким же названием. По нашим оценкам, она сможет принять первых пассажиров уже до конца 2023 года", - сказал М.Хуснуллин.



Он отметил, что новая станция салатовой ветки будет обслуживать строящиеся и будущие жилые районы на территории промзоны.



Напомним, сейчас ведутся работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Селигерская" до посёлка Северный.



Как ранее заявил М.Хуснуллин, строительство участка планируется завершить до конца 2022 года.



"На Люблинско-Дмитровской линии запущен тоннелепроходческий щит в сторону поселка Северный. Сейчас завершается процесс оформления земельных участков на территории поселка. У нас нет сомнений в том, что в 2022 году поезда поедут до Северного", - подчеркнул М.Хуснуллин.



Глава Стройкомплекса добавил, что прорабатывается комплекс инженерных мер, который позволит построить тоннель под МКАД без перекрытия движения.



Длина участка от станции "Селигерская" до Северного составит порядка 6 км. На нём будет три станции: "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Посёлок Северный" ("Физтех").



Участок пройдёт вдоль Дмитровского шоссе и снизит транспортную нагрузку на магистраль и прилегающие улицы Широкая и Череповецкая.



Уже идут работы по продлению салатовой ветки на участке от станции "Селигерская" до "Лианозово". Ведётся устройство подъездных дорог, переустройство инженерных сетей и возведение ограждений котлованов станций. Начата проходка левого пути к "Лианозово".



К работам на участке до станции "Физтех" в посёлке Северный приступят после утверждения градостроительной документации.



Сейчас конечная станция Люблинско-Дмитровской линии на севере столицы - "Селигерская". Она открылась для пассажиров 22 марта прошлого года в составе участка от станции "Петровско-Разумовская".



Из средств бюджета на проектирование и строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Селигерская" до посёлка Северный выделено более 48.7 млрд руб.





"AK&M" от 23.12.2019