Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

23/12/2019
15:45

Участок Южного дублёра Кутузовского "поедет" в начале 2020 года

Работы по строительству участка Южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до Минской улицы фактически завершены, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

По его словам, запустить движение по нему планируется в начале следующего года.

"Мы закончили строительные работы на участке Южного дублера Кутузовского проспекта до Минской улицы, сейчас идёт оформление градостроительной документации. Мы надеемся, что у нас получится оформить все необходимые бумаги до конца этого года и сдать объект автомобилистам", - сказал М.Хуснуллин.

Он отметил, что также ведётся строительство последнего участка Южного дублёра от Минской улицы до Третьего транспортного кольца.

"Здесь работы планируется закончить в следующем году. Таким образом, в 2020 году будет запущен весь Южный дублёр", - добавил М.Хуснуллин.



"AK&M" от 23.12.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100