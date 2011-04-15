Участок Южного дублёра Кутузовского "поедет" в начале 2020 года

Работы по строительству участка Южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до Минской улицы фактически завершены, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



По его словам, запустить движение по нему планируется в начале следующего года.



"Мы закончили строительные работы на участке Южного дублера Кутузовского проспекта до Минской улицы, сейчас идёт оформление градостроительной документации. Мы надеемся, что у нас получится оформить все необходимые бумаги до конца этого года и сдать объект автомобилистам", - сказал М.Хуснуллин.



Он отметил, что также ведётся строительство последнего участка Южного дублёра от Минской улицы до Третьего транспортного кольца.



"Здесь работы планируется закончить в следующем году. Таким образом, в 2020 году будет запущен весь Южный дублёр", - добавил М.Хуснуллин.







"AK&M" от 23.12.2019