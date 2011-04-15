Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий особый порядок финансового сопровождения контрактов по государственному оборонному заказу

Совет Федерации одобрил федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе" в части обеспечения особого порядка финансового сопровождения контрактов по государственному оборонному заказу. Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.



Закон вводит понятие "опорный банк для оборонно-промышленного комплекса", которым будет являться ПАО "Промсвязьбанк", 100% голосующих акций которого находится в собственности РФ.



Правительство РФ наделяется полномочиями по определению объёма денежных средств для финансового обеспечения выполнения государственного оборонного заказа, банковское сопровождение которого осуществляется опорным банком для оборонно-промышленного комплекса.



Также предусматривается, что порядок согласования государственным заказчиком уполномоченного банка головному исполнителю, с которым заключает государственный контракт, устанавливается Правительством РФ.



"AK&M" от 23.12.2019