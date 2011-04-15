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23/12/2019
18:31

Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий особый порядок финансового сопровождения контрактов по государственному оборонному заказу

Совет Федерации одобрил федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе" в части обеспечения особого порядка финансового сопровождения контрактов по государственному оборонному заказу. Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.

Закон вводит понятие "опорный банк для оборонно-промышленного комплекса", которым будет являться ПАО "Промсвязьбанк", 100% голосующих акций которого находится в собственности РФ.

Правительство РФ наделяется полномочиями по определению объёма денежных средств для финансового обеспечения выполнения государственного оборонного заказа, банковское сопровождение которого осуществляется опорным банком для оборонно-промышленного комплекса.

Также предусматривается, что порядок согласования государственным заказчиком уполномоченного банка головному исполнителю, с которым заключает государственный контракт, устанавливается Правительством РФ.

"AK&M" от 23.12.2019
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