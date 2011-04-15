Кабмин продлил срок реализации пилотного проекта по компенсации НДС иностранным гражданам при вывозе приобретённых в России товаров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Ранее, в соответствии с законом "О внесении изменений в статью 88 части первой и главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", введён механизм компенсации гражданам иностранных государств суммы налога на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.



В целях апробации механизма компенсации НДС Правительство приняло решение о реализации в 2018 году соответствующего пилотного проекта в республиках Мордовия и Татарстан, Краснодарском крае, Волгоградской, Калининградской, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Свердловской областях, Москве и Санкт-Петербурге.



Затем срок реализации пилотного проекта был продлён до 31 декабря 2019 года. Кроме того, был расширен перечень участников пилотного проекта. В него, в частности, включены организации розничной торговли, расположенные на популярных торговых улицах городов Московской области (Котельников и Химок), а также городов Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.



Подписанным постановлением срок реализации пилотного проекта продлён до 31 декабря 2020 года. Расширена география субъектов Федерации – участников пилотного проекта за счёт Приморского края, Хабаровского края и Ленинградской области. Кроме того, в целях обеспечения возможности участия в пилотном проекте наибольшего количества организаций розничной торговли установлено, что такие организации могут располагаться на всей территории субъекта Федерации – участника пилотного проекта (вместо конкретных адресов, предусмотренных в настоящее время).



"AK&M" от 23.12.2019