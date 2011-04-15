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23/12/2019
18:14

Д.Медведев утвердил Концепцию создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных

Правительствао РФ утвердило Концепцию создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В концепции определены предпосылки создания платформы, цели, задачи, основные принципы, мероприятия и этапы её создания, ввода в эксплуатацию, сопровождения и развития. Платформа будет одним из элементов национальной системы управления данными и представляет собой совокупность средств правового, методологического и информационно-технологического обеспечения, с использованием которых осуществляется непрерывная автоматизация процессов сбора, хранения, обработки и распространения статистической информации.

Платформа будет формироваться в целях перехода к новой модели работы со статистическими данными, обеспечивающей единое информационное пространство данных, новое качество данных, однократное предоставление первичных статистических данных и их многократное повторное использование.

"AK&M" от 23.12.2019
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