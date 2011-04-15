Совет Федерации одобрил закон, усиливающий защиту интересов инвесторов при брокерском обслуживании. Как говорится в сообщении ЦБ, закон устанавливает, что при отсутствии указаний клиента относительно параметров сделки брокер должен действовать в его интересах и выбирать наиболее выгодные для клиента параметры: лучшую цену актива, минимальные транзакционные издержки, надёжных контрагентов.



Документ также учитывает новые практики профессиональных участников рынка ценных бумаг. В частности, закон регулирует такой способ исполнения брокером поручений клиентов, как интернализация – заключение сделок брокером от своего имени и за свой счёт в интересах клиента с одновременным заключением зеркальных сделок с этим клиентом. Вводится обязанность брокера совершать зеркальные сделки по цене сделки, совершённой за его счёт. Также установлены особые правила для автоследования, запрещающие взимать вознаграждение за каждую сделку, совершённую в рамках такой услуги.



Закон вводит новую обязанность брокера по предоставлению клиенту информации, необходимой для принятия инвестиционного решения. Сейчас такую информацию предоставляют наиболее ответственные финансовые посредники. С принятием закона подобную практику должны будут внедрить все брокеры.



Начиная с 2021 года, спектр активов, которые брокер может принимать от клиента для обеспечения маржинальных сделок, будет расширен за счёт включения в него иностранной валюты и драгоценных металлов. Их можно будет также зачислять на специальный брокерский счёт, что будет гарантировать защиту от взыскания по долгам брокера.



Также закон даёт возможность применять пропорциональное регулирование профучастников при создании системы внутреннего контроля. Сейчас законодательство не предусматривает в этой области дифференцированного подхода в зависимости от масштаба деятельности и характера совершаемых операций и компании подчас несут излишнюю регуляторную нагрузку.



"AK&M" от 23.12.2019