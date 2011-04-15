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23/12/2019
16:47

ФАС выявила очередное нарушение в контекстной рекламе в Яндексе

Комиссия ФАС России вынесла решение о нарушении в рекламе запрета на рекламирование курительных принадлежностей и выдала предписания ООО "Яндекс", ООО "Александр Эго" и ООО "Прайс Экспресс": компании распространяли контекстную рекламу зажигалок. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

Реклама с сообщением о дешёвых зажигалках и подарочных сертификатах представляла собой гиперссылку для перехода на ресурс Price. Однако закон "О рекламе" запрещает рекламу курительных принадлежностей, в том числе зажигалок, подчёркивает ФАС.

Реклама размещалась в рамках договора возмездного оказания услуг, заключенного между ООО "Яндекс" и ООО "Александр Эго".

По факту нарушения ООО "Прайс Экспресс" как рекламодателю, ООО "Яндекс" и ООО "Александр Эго" как рекламораспространителям выданы обязательные к исполнению предписания о прекращении нарушения.

В отношении всех трёх компаний готовятся к возбуждению дела об административных правонарушениях для назначения штрафов. Штрафы за такие нарушения составляют от 100 до 500 тыс. руб.

"AK&M" от 23.12.2019
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