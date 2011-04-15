Совет Федерации одобрил закон о запрете деятельности унитарных предприятий на конкурентных рынках. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Закон вводит общий запрет создания и осуществления деятельности унитарных предприятий на конкурентных рынках, а также чёткий перечень исключений из этого правила.



В частности, унитарные предприятия могут создаваться для обеспечения жизнедеятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.



Также они могут создаваться в случаях осуществления деятельности по развитию культуры, искусства, кинематографии и сохранению культурных ценностей, в случаях осуществления деятельности за пределами территории РФ, для обеспечения функционирования ряда федеральных органов исполнительной власти, а также в области обращения с радиоактивными отходами, и в сферах естественных монополий.



По инициативе членов Совета Федерации закон дополнили нормами, предусматривающими возможность принятия Правительством РФ решения по мотивированному представлению главы субъекта РФ о создании или сохранении предприятия.







"AK&M" от 23.12.2019