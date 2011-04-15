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23/12/2019
17:00

Совет Федерации одобрил закон о запрете деятельности унитарных предприятий на конкурентных рынках

Совет Федерации одобрил закон о запрете деятельности унитарных предприятий на конкурентных рынках. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Закон вводит общий запрет создания и осуществления деятельности унитарных предприятий на конкурентных рынках, а также чёткий перечень исключений из этого правила.

В частности, унитарные предприятия могут создаваться для обеспечения жизнедеятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Также они могут создаваться в случаях осуществления деятельности по развитию культуры, искусства, кинематографии и сохранению культурных ценностей, в случаях осуществления деятельности за пределами территории РФ, для обеспечения функционирования ряда федеральных органов исполнительной власти, а также в области обращения с радиоактивными отходами, и в сферах естественных монополий.

По инициативе членов Совета Федерации закон дополнили нормами, предусматривающими возможность принятия Правительством РФ решения по мотивированному представлению главы субъекта РФ о создании или сохранении предприятия.



"AK&M" от 23.12.2019
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