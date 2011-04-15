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23/12/2019
16:30

ЕГРЮЛ дополнен сведениями о банкротстве компаний

Сведения о возбуждении производства по делу о банкротстве юрлица и о проводимых в отношении него процедурах, применяемых в деле о банкротстве, теперь размещаются в Едином государственном реестре юридических лиц. Об этом говорится в сообщении ФНС.

Расширился список сведений, включённых в реестр. Теперь в нём отражается информация о том, что в отношении организации возбуждено дело о банкротстве, о введении наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, о дате начала соответствующей процедуры, прекращении производства по делу о банкротстве, сведения об утверждённом внешнем управляющем. До этого в ЕГРЮЛ вносились только данные об открытии конкурсного производства и назначенном конкурсном управляющем.

Все вышеуказанные сведения автоматически вносятся в ЕГРЮЛ на основании информации, представленной в ФНС России в электронной форме оператором Единого федерального реестра сведений о банкротстве.


"AK&M" от 23.12.2019
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