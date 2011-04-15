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23/12/2019
16:50

Аэрофлот открыл продажу билетов по субсидируемым тарифам

Аэрофлот открыл продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний "Россия" и "Аврора" в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград. Об этом говорится в сообщении компании.

Так, в том числе, стоимость билета по маршруту Владивосток-Москва составляет 7.4 тыс. руб. в одну сторону, Калининград-Москва - 3.8 тыс. руб.

Тарифы действуют на прямые рейсы, выполняемые компаниями Группы "Аэрофлот", в экономическом классе обслуживания по указанным маршрутам для перевозок в период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин - свыше 55 лет); инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающие инвалида I группы или ребёнка-инвалида, а также люди, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Билеты по субсидируемым тарифам можно приобрести в офисах собственных продаж авиакомпании, а также в уполномоченных агентствах.

ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.

Прибыль Аэрофлота по МСФО за III квартал 2019 года выросла в 2 раза до 29.089 млрд руб. с 12.997 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 6% до 212.543 млрд руб. с 200.523 млрд руб., показатель EBITDA упал на 0.5% до 73.379 млрд руб. с 73.727 млрд руб.

Прибыль Аэрофлота по МСФО за 9 месяцев 2019 года составила 20.305 млрд руб. против убытка 17.382 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании. Выручка увеличилась на 12.4% до 523.983 млрд руб. с 466.345 млрд руб., показатель EBITDA - на 6.7% до 141.675 млрд руб. со 132.741 млрд руб.



"AK&M" от 23.12.2019
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