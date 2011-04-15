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23/12/2019
16:54

Минстрой России установил правила проектирования биопереходов

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ утвердило свод правил "Биопереходы на объектах транспортной инфраструктуры. Правила проектирования". Об этом говорится в сообщении министерства.

Биопереходы (или экодуки) призваны оградить автомобилистов от внезапных встреч с дикой природой, а животным позволить безопасно мигрировать.

Утвержденные документы согласованны с профильными органами власти и организациями, среди которых Министерство транспорта РФ, ФАУ "РОСДОРНИИ", Технический комитет ТК 418 "Дорожное хозяйство", ОАО "РЖД", ГК "Автодор".

Свод правил включает передовые технологии в проектировании биопереходов и отвечает требованиям по актуализации и гармонизации с имеющимися строительными нормативными в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, слова которого приводятся в сообщении.

В свод правил "Биопереходы на объектах транспортной инфраструктуры. Правила проектирования" внедрены следующие передовые технологии: предусмотрено устройство биопереходов (мостового/тоннельного типов) для всех видов фауны; предусмотрена спецификация озеленения с учетом природных особенностей застраиваемой территории и проживающей на ней фауны; предусмотрена спецификация ограждений (подводящих) с учетом природных особенностей застраиваемой территории и проживающей на ней фауны.


"AK&M" от 23.12.2019
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