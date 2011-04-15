Совет директоров "Газпром нефти" рассмотрел планы на 2020 год

Совет директоров "Газпром нефти" рассмотрел предварительные итоги исполнения инвестиционной программы и бюджета в 2019 году, а также планы на 2020 год. Об этом говорится в сообщении компании.



В 2019 году объём добычи углеводородов "Газпром нефти" ожидается на уровне 96 млн тонн н.э., что на 3.3% может превысить объём добычи в 2018 году. Годовой объём переработки, по предварительным оценкам, составит 41.5 млн т. Объём премиальных продаж нефтепродуктов ожидается на уровне 26.4 млн т.



Наибольший вклад в рост добычи "Газпром нефти" в 2019 году вносит развитие проектов компании на арктических территориях - Приразломного, Новопортовского и Восточно-Мессояхского месторождений. Компания продолжила активную работу по расширению ресурсной базы: в частности, были получены права недропользования на 27 новых лицензионных участков в ЯНАО, ХМАО, Оренбургской области и других регионах. Также "Газпром нефть" получила лицензии на Ближненовопортовское месторождение и геологическое изучение участков на западе полуострова Таймыр. Кроме того, заключены долгосрочные операторские договоры, позволяющие запустить процесс вовлечения в разработку запасов нефтяных оторочек ряда месторождений группы "Газпром".



В 2019 году компания продолжила реализацию второго этапа масштабной технологической и экологической программы развития нефтеперерабатывающих активов. На Омском НПЗ ведется строительство комплексов гидрокрекинга и замедленного коксования, строительство установки первичной переработки нефти. Завершён монтаж ключевого оборудования установки каталитического риформинга, которая позволит в 1.5 раза увеличить производство компонентов высокооктанового бензина. На Московском НПЗ готовится к вводу в эксплуатацию комбинированная установка переработки нефти "Евро+", на заводе NIS в Панчево - комплекс "Глубокая переработка" на основе технологии замедленного коксования.



В рамках развития нефтехимического бизнеса "Газпром нефть" совместно с СИБУРом консолидировала 100% уставного капитала Омского завода полипропилена "Полиом". Также в Омске в 2019 году "Газпром нефть" начала строительство первого в России современного завода по производству катализаторов для процессов нефтепереработки. Продолжилось развитие сбытовой сети компании и расширение ассортимента нефтепродуктов.



Ожидаемый объём финансирования инвестпрограммы "Газпром нефти" в 2019 году составит порядка 400 млрд руб. В 2020 году финансирование инвестпрограммы "Газпром нефти" планируется на уровне 421 млрд руб. Основную долю в программе будут занимать инвестиции, направленные на развитие новых проектов в добыче и реализацию проектов модернизации НПЗ компании.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 7.1% до 320 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка выросла на 2.4%, составив 1.871 трлн руб. Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) увеличился на 0.2% до 615.5 млрд руб.



"AK&M" от 23.12.2019