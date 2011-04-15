Рослесхоз напомнил о легальности приобретения новогодних ёлок

Рослесхоз напомнил о порядке приобретения гражданами новогодних елей для собственных нужд.



Как сообщила пресс-служба Минприроды, покупать живые ёлки, пихты или сосны можно на официальных ёлочных базарах, которые уже начали работать в городах России. Туда поступают деревья хвойных пород, специально выращенные в питомниках или вырубленные на лесных участках, подлежащих расчистке. Заготовка древесины при проведении рубок ухода не наносит вреда лесным экосистемам. У продавцов должны быть документы, подтверждающие тот факт, что товар был заготовлен законно - копия договора купли-продажи лесных насаждений, товарная накладная, разрешение администрации на продажу.



Помимо специально оборудованных торговых площадок, новогоднее дерево можно купить непосредственно в лесничестве, которое оказывает подобную услугу. Некоторые субъекты РФ предоставляют возможность не просто приобрести ёлку, но и самому срубить её на основании договора купли-продажи лесных насаждений.



В частности, в Архангельской области для этих целей можно воспользоваться региональным порталом государственных услуг gosuslugi29.ru. На оптовую заготовку деревьев этот регламент не распространяется.



Размеры ставок платы за новогодние ели для каждого субъекта РФ свои. Так, в Тверской области диапазон цен, в зависимости от высоты деревьев, составляет от 14.16 руб. до 140.14 руб. за дерево, в зависимости от его высоты, в Свердловской - от 47.72 руб. до 238.63 руб., в Московской области - от 21.4 руб. до 187.25 руб. В Ленинградской области вплоть до 10 января можно получить одну ель бесплатно - с гражданами заключается соответствующий договор купли-продажи с нулевой ставкой. Ограничение - одна ёлка не выше трёх метров на человека.



Напоминаем, что незаконная рубка лесных насаждений, в том числе и хвойных пород, влечёт наложение административного штрафа на граждан от 3 тыс. руб., а на юридических лиц - от 300 до 500 тыс. руб. При использовании не только ручных орудий рубки, нарушителя ждут увеличение штрафов и конфискация техники. Если же сумма причинённого ущерба превышает 5 тыс. руб., то наступает уже уголовная ответственность.



Сейчас надзор за рубкой хвойных деревьев усилен, в лесах проводятся профилактические рейды, увеличена кратность патрулирования. Режим охраны хвойных лесов усилен в Новосибирской, Тюменской, Самарской, Ивановской, Ярославской, Калужской, Мурманской, Вологодской, Воронежской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Московской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской и Томской областях, республиках Татарстан, Ингушетия и других регионах России.



На постах ГИБДД также проходят проверки транспорта на предмет перевозки незаконно приобретённых хвойных пород.



"AK&M" от 23.12.2019