Дайджест газеты "Коммерсант" от 24 декабря 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 24 декабря 2019 года.



ИЗ РОССИИ - С 5G

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СВЯЗИ ПРЕДЛОЖАТ СТРАНАМ АФРИКИ



"Ростех" рассчитывает поставлять отечественное оборудование для сетей 5G не только российским операторам, но и зарубежным провайдерам, в том числе стран Африки, следует из "дорожной карты" по развитию этой технологии. В 5G госкорпорация предлагает до 2024 года инвестировать почти 170 млрд руб., включая около 98 млрд руб. бюджетных средств. Локализованные в России решения заинтересуют соседние страны, но для конкуренции в Африке потребуются "компенсаторные меры", предупреждают участники рынка.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 24.12.2019