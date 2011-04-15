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24/12/2019
11:02

Дайджест газеты "Коммерсант" от 24 декабря 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 24 декабря 2019 года.

ИЗ РОССИИ - С 5G
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СВЯЗИ ПРЕДЛОЖАТ СТРАНАМ АФРИКИ

"Ростех" рассчитывает поставлять отечественное оборудование для сетей 5G не только российским операторам, но и зарубежным провайдерам, в том числе стран Африки, следует из "дорожной карты" по развитию этой технологии. В 5G госкорпорация предлагает до 2024 года инвестировать почти 170 млрд руб., включая около 98 млрд руб. бюджетных средств. Локализованные в России решения заинтересуют соседние страны, но для конкуренции в Африке потребуются "компенсаторные меры", предупреждают участники рынка.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 24.12.2019
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