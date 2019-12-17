ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 24 декабря, в размере 68.9978 руб. против 69.3780 руб. на 21 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



21.12.19 - 69.3780 руб.

20.12.19 - 69.5877 руб.

19.12.19 - 69.6925 руб.

18.12.19 - 69.6801 руб.

17.12.19 - 69.9431 руб.















































































































































































































































































"AK&M" от 24.12.2019