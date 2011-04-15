Повтор! Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 11 по 18 декабря, выросло на 1.6%

Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 11 по 18 декабря 2019 года, выросло на 1.6% до 674.11 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.



Рост численности безработных отмечен в 78 регионах. Наибольшее увеличение показателя наблюдалось в Республике Калмыкия, Крым, Тыва, Алтайском, Приморском краях, Астраханской, Курской, Сахалинской, Смоленской области, Чукотском автономном округе.



Снижение количества безработных произошло в Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республиках и Севастополе.





"AK&M" от 24.12.2019