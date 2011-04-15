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24/12/2019
12:54

"Детский мир" выходит на рынок Кыргызстана

ГК "Детский мир" сообщила о планах выхода сети "Детский мир" на рынок Кыргызстана.

Цель "Детского мира" - открыть в Кыргызстане первый магазин уже в следующем году.

"В этом году мы успешно вышли на рынок Беларуси, открыв уже 8 магазинов сети "Детмир" в крупнейших торговых центрах Минска, Бреста, Гомеля, Молодечно и Могилева. Результаты белоруской сети оказались выше наших плановых показателей, и мы ожидаем, что достигнем операционной безубыточности уже в этом году. При этом сеть "Детский мир" в Казахстане продолжает активно развиваться, показывая сопоставимый рост продаж выше 34%. На фоне этих высоких результатов мы приняли решение продолжить территориальную экспансию в страны СНГ. Рынок Киргизии является для нас привлекательным с точки зрения низкого уровня конкуренции, благоприятной демографической и экономической обстановки в стране…", - прокомментировал генеральный директор ПАО "Детский мир" Владимир Чирахов, цитируемый в сообщении.

Группа компаний "Детский мир" - крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа объединяет розничную сеть магазинов "Детский мир", сеть магазинов ELC и интернет-магазины "Детский мир" и ELC.

Скорректированная прибыль ГК "Детский мир" по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 14.2% до 2.45 млрд руб. с 2.145 млрд руб. годом ранее. Объём консолидированной неаудированной выручки увеличился на 16.2% до 55.899 млрд руб. с 48.116 млрд руб. Показатель скорректированная EBITDA вырос на 20.6% до 5.335 млрд руб. по сравнению с 4.423 млрд руб. В первом полугодии 2019 года открыто 23 новых магазина сети "Детский мир".

"AK&M" от 24.12.2019
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