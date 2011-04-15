В Москве 25 декабря в районе площади Васильевского спуска перекроют движение в связи с проведением общероссийский новогодней ёлки

В Москве 25 декабря 2019 года движение в районе площади Васильевского спуска будет перекрыто в связи с проведением общероссийский новогодней ёлки. Об этом сообщает ЦОДД.



Так, с 08:30 MSK до 15:00 MSK нельзя будет проехать по Большому Москворецкому мосту, улицам Варварка и Ильинка, площади Васильевского спуска, Москворецкой улице (от въезда в подземную парковку парка "Зарядье" до Большого Москворецкого моста).



Кроме того, будут введены ограничения на парковку в Газетном и Никитском переулках для проведения фестиваля "Путешествие в Рождество".





"AK&M" от 24.12.2019