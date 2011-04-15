Реконструкция Внуковского шоссе завершится в 2020 году. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



Как сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, слова которого приводятся в сообщении, около 10 новых дорожных объектов введут в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) в 2020 году. "Наиболее значимые проекты, реализацию которых мы планируем завершить в следующем году, это дублер Киевского и Калужского шоссе длиной 13.7 км, и новое Внуковское шоссе", - отметил В.Жидкин.



Он отметил, что длина Внуковского шоссе составит 8.7 км. Дорогапроходит от транспортной развязки с Минским шоссе и путямиКиевского направления железной дороги до Боровского шоссе в районе станции метро "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии,а также до западной окраины деревни Переделкино, где вновь соединяется с Боровским шоссе.



"AK&M" от 24.12.2019