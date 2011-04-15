Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

24/12/2019
13:34

В Новой Москве открылся первый участок автодороги Марьино-Саларьево

В Новой Москве открылся первый участок автодороги Марьино-Саларьево. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.

Его длина - 3.2 км. Участок стал дублёром Киевского и Калужского шоссе на отрезке от улицы Адмирала Корнилова в посёлке Мосрентген до трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.

На новом участке дороги по две полосы для движения в обе стороны.

Длина всего дублёра Киевского и Калужского шоссе - 12 км. Второй его участок пройдёт от трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе до проектируемого проезда 7031, а третий - от проектируемого проезда 7031 до автодороги "М3-Середнево-Десна". Их строительство планируется завершить в 2020 году.

Напомним, за семь лет в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) построено свыше 200 км дорог.

"AK&M" от 24.12.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100