В Новой Москве открылся первый участок автодороги Марьино-Саларьево. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



Его длина - 3.2 км. Участок стал дублёром Киевского и Калужского шоссе на отрезке от улицы Адмирала Корнилова в посёлке Мосрентген до трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.



На новом участке дороги по две полосы для движения в обе стороны.



Длина всего дублёра Киевского и Калужского шоссе - 12 км. Второй его участок пройдёт от трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе до проектируемого проезда 7031, а третий - от проектируемого проезда 7031 до автодороги "М3-Середнево-Десна". Их строительство планируется завершить в 2020 году.



Напомним, за семь лет в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) построено свыше 200 км дорог.



"AK&M" от 24.12.2019