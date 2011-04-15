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24/12/2019
12:21

QIWI упрощает идентификацию для пользователей Кошелька

QIWI упрощает идентификацию для пользователей Кошелька. Об этом говорится в сообщении компании.

Теперь каждый анонимный пользователь QIWI Кошелька может пройти идентификацию через Госуслуги

Так, достаточно дать доступ QIWI Кошельку к Госуслугам и данные паспорта, ИНН и СНИЛС подгрузятся автоматически.

Каждый, кто пройдет идентификацию через Госуслуги, получит "Основной" статус кошелька и сможет совершать покупки на зарубежных сайтах, например, Wargaming, Steam и AliExpress; платить и переводить до 200 тыс. руб. в месяц; снимать наличные и держать в кошельке до 60 тыс. руб.

QIWI - ведущий провайдер платёжных и финансовых сервисов нового поколения в России и странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по мобильным, онлайн- и офлайн-каналам. Сеть включает свыше 21.8 млн виртуальных кошельков и более чем 136 тыс. терминалов и точек приема платежей. Сервисы QIWI позволяют торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме на сумму свыше 116 млрд руб., объединяя более чем 44 млн клиентов, которые пользуются услугами сети не реже одного раза в месяц. Клиенты QIWI могут использовать наличные, предоплаченные карты и другие способы безналичных расчетов для оплаты товаров и услуг или осуществления денежных переводов, пользуясь онлайн- и офлайн платежными инструментами.

"AK&M" от 24.12.2019
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