В Смоленской области на М-1 "Беларусь" построят экодук

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство экодука на 184 километре автомобильной дороги М-1 "Беларусь". Об этом говорится в сообщении ведомства.



По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.



"Сохранение численности представителей животного мира, мест их обитания и миграции является важной задачей по охране окружающей среды при строительстве автодорог и железнодорожных магистралей, - отмечает главный специалист Управления объектов транспортного и гидротехнического назначения Главгосэкспертизы России Лидия Когтева, цитируемая в сообщении. - Поэтому в мире появились мостовые сооружения под названием "экодуки", на которых создается ландшафтная обстановка, приближенная к окружающей местности, и обеспечиваются противошумные меры. Все это позволяет сохранить экологическую обстановку в местах обитания фауны".



На федеральной трассе М-1 "Беларусь" неоднократно были зафиксированы выходы лосей на проезжую часть. Повторяющиеся из года в год маршруты миграции этих животных были изучены - и в результате появилось решение построить три экодука: на 316, 218 и 184 километрах трассы. Проектные решения, рассмотренные Главгосэкспертизой России, предусматривают строительство экодука в виде мостового сооружения через автомобильную дорогу на 184 километре "Беларуси", в районе сельского поселения Потаповское в Смоленской области. Длина сооружения составит более 76 м, а ширина - 50 м. Экодук выполнят из асфальтобетона, покроют щебенистым грунтом, а сверху проложат восьмидесятисантиметровый слой крупного песка и плодородной земли для посадки кустарников и травы. Также запланирована установка шумозащитных экранов.



Сооружение предназначено для лосей и других диких животных, по нему допускается переход домашнего скота и людей. Однако конструкция экодука не рассчитана на проезд автомобилей.



Финансирование строительства планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета.



Экодуки представляют собой мосты или тоннели, по которым животные переходят через оживленные автотрассы, причем ими пользуются не только крупные и мелкие животные, но и беспозвоночные. Их сооружение помогает сохранить единство среды обитания животных и снижает вероятность дорожно-транспортных происшествий.



Первый экодук был построен в 1950-х годах во Франции. В России их строить начали не так давно: первый и пока единственный экодук появился в 2016 году в Калужской области, на 170 километре трассы М-3 "Украина".



"AK&M" от 24.12.2019