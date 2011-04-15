ЦОДД рекомендует на этой неделе отказаться от поездок по городу на личном транспорте. Об этом говорится в сообщении ГКУ.



Количество автомобилей, приезжающих из Подмосковья и ближайших регионов, на дорогах Москвы в предновогодние дни продолжает увеличиваться. Так, утром в понедельник, 23 декабря, был зафиксирован рост количества машин, приезжающих из-за МКАД на 120 тыс. авто по сравнению с началом декабря. Основной пик загруженности придется именно на эту неделю.



Количество поездок внутри города выросло. Это связано с ростом покупательской и досуговой активности. Горожане совершают большое количество поездок в магазины, торговые центры, а также посещают различные праздничные мероприятия, которые проходят на площадках по всему городу.



Помимо утренних и вечерних часов пик загрузка дорог в дневное время будет достигать 6-7 баллов, а в вечерние часы пик ЦОДД ожидает 8-9 баллов.



При этом количество автомобилей пойдет на спад уже с вечера 30 декабря. Так, к 31 декабря на дорогах в целом будет свободно, возможны локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений.



Напоминаем, что в конце декабря планируются ограничения в центре, связанные с обеспечением безопасности и приоритетного проезда детей, которые приедут в Москву для участия в новогодних праздничных мероприятиях. Ухудшение погодных условий могут также сильно осложнить ситуацию.



"AK&M" от 24.12.2019