В Москве откроется второй магазин ИКЕА городского формата

Компания ИКЕА объявила о планах открыть в Москве второй магазин городского формата площадью 7.9 тыс. кв. м.



Как говорится в сообщении компании, он появится в ТРЦ "Мозаика" летом 2020 года.



Соглашение об аренде уже подписано представителями торгового центра и розничной сети.



ТРЦ "Мозаика" расположен на пересечении Третьего транспортного кольца с улицами Велозаводская и Южнопортовая, ведущими из центра города (7-я Кожуховская, дом 9). ТРЦ имеет прямой выход к транспортно-пересадочному узлу "Дубровка" и одноименной платформе Московского центрального кольца.



Группа компаний Ingka (Ingka Holding B.V. и контролируемые ею юридические лица) - одна из 12 групп компаний, владеющих и управляющих розничной сетью ИКЕА по договорам франшизы с Inter IKEA Systems B.V. Группа компаний Ingka осуществляет работу в трех направлениях: розничная сеть ИКЕА, Ingka Investments и Ingka Centers. Группа компаний Ingka является стратегическим партнером франчайзинговой системы ИКЕА и управляет 374 магазинами ИКЕА в 30 странах. В России магазины ИКЕА открываются в составе семейных торговых центров МЕГА. Сегодня в крупнейших российских городах успешно работают 14 таких комплексов, магазин городского формата ИКЕА Ходынское Поле в торговом центре АВИАПАРК, а также пять Дизайн-студий ИКЕА: две в Москве, две в Санкт-Петербурге и одна в Тюмени. Большинство товаров ИКЕА можно приобрести онлайн в интернет-магазине ИКЕА.



"AK&M" от 24.12.2019