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24/12/2019
10:47

АВТОВАЗ уходит в корпоративный отпуск

АО "АВТОВАЗ" уходит в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 25 по 31 декабря 2019 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Также в корпоративный отпуск уходит автозавод LADA Ижевск.
Компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит широкий выбор для покупателей LADA в период корпоративного отпуска и праздников. 9 января, с окончанием общероссийских новогодних каникул, Группа АВТОВАЗ возобновит производственную деятельность.

В период отпуска на предприятиях Группы АВТОВАЗ будет продолжена плановая модернизация оборудования и реализация проектов по дальнейшему внедрению производственной системы Alliance Production Way. Кроме того, продолжатся работы в рамках программы улучшения условий труда сотрудников, подчеркивается в сообщении.

Группа "АВТОВАЗ" входит в состав Groupe Renault и выпускает автомобили по полному циклу производства и автокомпоненты для 4-х брендов: LADA, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площади группы расположены в г. Тольятти - АО "АВТОВАЗ" и в г. Ижевск - ООО "ЛАДА Ижевск".

Бренд LADA представлен в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые составляют 5 модельных семейств: Vesta, XRAY, Largus, Granta и 4x4.

"AK&M" от 24.12.2019
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