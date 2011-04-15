АВТОВАЗ уходит в корпоративный отпуск

АО "АВТОВАЗ" уходит в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 25 по 31 декабря 2019 года. Об этом говорится в сообщении компании.



Также в корпоративный отпуск уходит автозавод LADA Ижевск.

Компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит широкий выбор для покупателей LADA в период корпоративного отпуска и праздников. 9 января, с окончанием общероссийских новогодних каникул, Группа АВТОВАЗ возобновит производственную деятельность.



В период отпуска на предприятиях Группы АВТОВАЗ будет продолжена плановая модернизация оборудования и реализация проектов по дальнейшему внедрению производственной системы Alliance Production Way. Кроме того, продолжатся работы в рамках программы улучшения условий труда сотрудников, подчеркивается в сообщении.



Группа "АВТОВАЗ" входит в состав Groupe Renault и выпускает автомобили по полному циклу производства и автокомпоненты для 4-х брендов: LADA, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площади группы расположены в г. Тольятти - АО "АВТОВАЗ" и в г. Ижевск - ООО "ЛАДА Ижевск".



Бренд LADA представлен в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые составляют 5 модельных семейств: Vesta, XRAY, Largus, Granta и 4x4.



"AK&M" от 24.12.2019