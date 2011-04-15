В России отзывают более 78 тыс. автомобилей Renault Kaptur из-за возможности внезапного открытия капота

ЗАО "Рено Россия" отзывает 78.461 тыс. транспортных средств марки Renault Kaptur. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2015 года по настоящее время.



Причиной отзыва транспортных средств является существующая возможность внезапного открытия капота во время движения из-за обрыва петли замка капота.



Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта.



Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru (проект компании Яндекс). Исходная информация для размещения на данном сервисе передается Росстандартом в рамках соответствующего соглашения. Если автомобиль подпадает под отзывную программу владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На транспортных средствах будет произведена переустановка петли замка капота, а также смена замка капота.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

ЗАО "Рено Россия" является официальным представителем изготовителя Renault на российском рынке.



"AK&M" от 24.12.2019