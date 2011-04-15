Сбербанк и Тинькофф развивают сервис платежей и переводов

Сбербанк начинают сотрудничество с Тинькофф в рамках собственной QR-платформы. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.



Теперь клиенты-пользователи мобильного приложения Тинькофф смогут оплачивать покупки смартфонами с помощью платёжного сервиса Сбербанка "Плати QR".



Оплата по QR-коду позволяет безналично оплачивать товары и услуги там, где работает сервис "Плати QR" Сбербанка. В первую очередь, это компании, где нет традиционного эквайринга - небольшие магазины и салоны красоты, цветочные лавки, ярмарки, рынки и т.д.



Для совершения оплаты клиенту Тинькофф нужен только смартфон и мобильное приложение Тинькофф - сервис уже доступен на платформе iOS, на Android появится в ближайшее время.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 24.12.2019