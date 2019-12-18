ЦБ РФ установил официальный курс евро на 25 декабря в размере 68.9062 руб. против 68.9978 руб. на 24 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



24.12.19 - 68.9978 руб.

21.12.19 - 69.3780 руб.

20.12.19 - 69.5877 руб.

19.12.19 - 69.6925 руб.

18.12.19 - 69.6801 руб.















































































































































































































































































"AK&M" от 24.12.2019