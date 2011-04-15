Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 25 декабря

Банк России установил на 25 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.0384

1 Азербайджанский манат 36.6444

100 Армянских драмов 12.9989

1 Белорусский рубль 29.6642

1 Болгарский лев 35.2402

1 Бразильский реал 15.2237

100 Венгерских форинтов 20.8015

1000 Вон Республики Корея 53.5353

10 Гонконгских долларов 79.8460

10 Датских крон 92.2514

1 Доллар США 62.1673

1 Евро 68.9062

100 Индийских рупий 87.3283

100 Казахстанских тенге 16.3201

1 Канадский доллар 47.2468

100 Киргизских сомов 88.8739

10 Китайских юаней 88.7116

10 Молдавских леев 35.9349

1 Новый туркменский манат 17.7875

10 Норвежских крон 69.5104

1 Польский злотый 16.1599

1 Румынский лей 14.4193

1 СДР (специальные

права заимствования) 85.5783

1 Сингапурский доллар 45.8698

10 Таджикских сомони 64.1310

1 Турецкая лира 10.4525

10000 Узбекских сумов 65.2675

10 Украинских гривен 26.7284

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.4072

10 Чешских крон 27.0599

10 Шведских крон 65.9187

1 Швейцарский франк 63.3004

10 Южноафриканских рэндов 43.7779

100 Японских иен 56.8309







"AK&M" от 24.12.2019