Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 25 декабря

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Банк России установил на 25 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.0384
1 Азербайджанский манат 36.6444
100 Армянских драмов 12.9989
1 Белорусский рубль 29.6642
1 Болгарский лев 35.2402
1 Бразильский реал 15.2237
100 Венгерских форинтов 20.8015
1000 Вон Республики Корея 53.5353
10 Гонконгских долларов 79.8460
10 Датских крон 92.2514
1 Доллар США 62.1673
1 Евро 68.9062
100 Индийских рупий 87.3283
100 Казахстанских тенге 16.3201
1 Канадский доллар 47.2468
100 Киргизских сомов 88.8739
10 Китайских юаней 88.7116
10 Молдавских леев 35.9349
1 Новый туркменский манат 17.7875
10 Норвежских крон 69.5104
1 Польский злотый 16.1599
1 Румынский лей 14.4193
1 СДР (специальные
права заимствования) 85.5783
1 Сингапурский доллар 45.8698
10 Таджикских сомони 64.1310
1 Турецкая лира 10.4525
10000 Узбекских сумов 65.2675
10 Украинских гривен 26.7284
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.4072
10 Чешских крон 27.0599
10 Шведских крон 65.9187
1 Швейцарский франк 63.3004
10 Южноафриканских рэндов 43.7779
100 Японских иен 56.8309
"AK&M" от 24.12.2019