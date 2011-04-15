Движение грузовых поездов по Крымскому мосту планируется запустить 1 июля 2020 года. Об этом заявил министр транспорта Евгений Дитрих, сообщает Минтранс.



"Один путь полностью готов сейчас для грузовых перевозок. Второй нам нужно ещё дотянуть. На мосту все готово, в тоннеле все готово, между ними путь надо ещё отбалластировать", сказал он.



Крымский мост - самый длинный в России и Европе, его протяжённость составляет 19 км. Мост начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег, обеспечивая бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России.



Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной веток. Железнодорожная часть Крымского моста построена за 47 месяцев. В ходе возведения объекта погружено 3.5 тыс. свай, установлено 307 опор, использовано 160 тыс. т металла, 5 тыс. т рельсов, 76 тыс. шпал, 500 км кабелей систем железнодорожной автоматики. Самая большая железнодорожная свая погружена в сложный грунт на глубину 108 м - это высота 36-этажного дома. В момент прохождения поездов арка моста подсвечивается цветами российского флага.



Напомним, что автодорожная часть моста была открыта 16 мая 2018 года. За 19 месяцев по мосту проехало 8.5 млн машин, в том числе 900 тыс. грузовиков и 110 тыс. автобусов. Это в 1.7 раза больше, чем перевезла Керченская паромная переправа, начиная с 2015 года (5.1 млн транспортных средств).



Запуск движения пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста состоялся 23 декабря 2019 года. В путь отправился скорый фирменный пассажирский поезда N 7 "Таврия" по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь. Поезд, состоящий из 17 вагонов, преодолеет путь длиной 2741 км за 43 часа 25 минут. Он прибудет в Севастополь 25 декабря в 09:25 по московскому времени. На пути его следования расположено 20 станций, самая молодая из которых - Тамань-Пассажирская, она же самая близкая к Крымскому мосту со стороны материка.



"AK&M" от 24.12.2019