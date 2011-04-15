На "Русском" месторождении добыта двухмиллионная тонна нефти

Компания "Тюменнефтегаз", входящая в нефтедобывающий комплекс НК "Роснефть", с начала разработки месторождения "Русское" добыла 2 млн т нефти. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Увеличить добычу на месторождении удалось за счёт успешной реализации программы горизонтального бурения многозабойных скважин и скважин по технологии FishBone. По величине запасов нефти "Русское" месторождение классифицируется как уникальное. Геологические запасы нефти составляют около 1.4 млрд т, извлекаемые запасы нефти - более 440 млн т.



Роснефть реализует программу полномасштабного разбуривания скважин "Русского" месторождения. В рамках программы запланировано бурение 972 эксплуатационных скважин, на текущий момент завершено бурение 267 эксплуатационных скважин, в том числе 46 многозабойных, из них 9 по технологии "FishBone". Суммарная проходка составила более 630 тыс. м горной породы.



Бурение на месторождении выполняется преимущественно российским оборудованием с применением современных технологий. Процесс сопровождения бурения ведется в режиме реального времени. С помощью геофизических датчиков, которые интегрированы в буровой инструмент, специалисты могут контролировать траекторию бурения ствола скважины, изучать свойства пласта и характер насыщения (газ/нефть/вода). Также датчики позволяют делать прогнозный характер свойств недр на глубину до 20-30 м.



В настоящий момент на месторождении ведется строительство производственных объектов: завершено строительство объектов первого и второго пускового комплекса на Приемо-сдаточном пункте "Заполярное"; завершено строительство трубопровода протяженностью 65 километров, для осуществления сдачи нефти в систему магистральных нефтепроводов; ведется строительство Центрального пункта сбора нефти с резервуарным парком общим объёмом 80 тыс. куб. м.



"Русское" месторождение открыто в 1968 году, находится за полярным кругом на полуострове Ямал в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Нефть, добываемая на месторождении, обладает высокими товарными свойствами: низкопарафинистая и малосернистая (0.32% - лучше, чем у нефти сорта Brent), способна улучшать качество высокосернистой нефти при смешивании. Несмотря на то, что нефть месторождения "Русское" имеет высокую плотность и вязкость, она не замерзает даже при температуре -26°С.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 25% до 550 млрд руб. с 440 млрд руб. годом ранее (чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года уточнена в связи с пересмотром оценки приобретённых активов в 2018 году). Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 6.2% до 6.452 трлн руб. с 6.073 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.5% до 1.617 трлн руб. с 1.593 трлн руб.



"AK&M" от 24.12.2019