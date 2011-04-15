Роснефть и Equinor приступают к первому этапу разработки Северо-Комсомольского месторождения

ПАО "НК "Роснефть" и Equinor ASA, являющиеся акционерами ООО "СевКомНефтегаз", утвердили решение о начале реализации первого этапа полномасштабной разработки Северо-Комсомольского месторождения. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



В рамках первого этапа разработки Северо-Комсомольского месторождения в ближайшие годы предусмотрено строительство основной и вспомогательной инфраструктуры, в том числе для подготовки и транспортировки нефти и газа, объектов энергетики, а также бурение эксплуатационных скважин с отходом от вертикали до 2-х км.



Реализация проекта по развитию Северо-Комсомольского месторождения является частью договорённостей о сотрудничестве между НК "Роснефть" и Equinor, достигнутых в 2013 году. В период 2015-2019 годов стороны провели успешные опытно-промышленные работы на месторождении. Благодаря этому были уточнены технические и геологические решения по проекту, апробированы технологии бурения и заканчичвания скважин с большим отходом от вертикали, а также получены фактические данные по добыче и продуктивности.



Компания "СевКомНефтегаз", которая ведет разработку месторождения, была создана на основе акционерного и операционного соглашения, подписанного ООО "РН-Разведка и Добыча" (дочернее общество НК "Роснефть") и Equinor Russia AS (дочернее общество Equinor ASA) в 2017 году. "Роснефть" является владельцем 66.67% "СевКомНефтегаз", Equinor - 33.33%.



Северо-Комсомольское нефтегазоконденсатное месторождение расположено на территории Пуровского и Надымского районов Ямало-Ненецкого автономного округа. Площадь лицензионного участка - 1368.91 кв. км.



На 1 января 2019 года остаточные извлекаемые запасы (АВ1В2) составляют: нефти - 201 млн т, конденсата - 4 млн т, газа - 168 млрд куб. м.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 25% до 550 млрд руб. с 440 млрд руб. годом ранее (чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года уточнена в связи с пересмотром оценки приобретённых активов в 2018 году). Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 6.2% до 6.452 трлн руб. с 6.073 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.5% до 1.617 трлн руб. с 1.593 трлн руб.



"AK&M" от 24.12.2019