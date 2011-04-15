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24/12/2019
14:05

"Метеор-М" N 2-2 находится в ориентированном полёте, Роскосмос

"Метеор-М" N 2-2 находится в ориентированном полёте. Об этом сообщил Роскосмос.

Напомним, на космическом аппарате "Метеор-М" N 2-2 18 декабря 2019 года была зафиксирована нештатная ситуация, связанная с внешним воздействием (предположительно - микрометеорит) на его конструкцию. В результате чего он изменил параметры орбиты и перешёл в режим неориентированного полёта с высокими значениями угловых скоростей.

В соответствии с заложенной логикой функционирования аппарат прекратил выполнение целевой задачи и автоматически перешёл в энергосберегающий режим, когда отключаются бортовые системы, незадействованные на обеспечение поддержания его функционирования (в том числе и вся бортовая целевая аппаратура).

После вхождения в зону российских наземных средств управления с космическим аппаратом "Метеор-М" N 2-2 была установлена связь и начаты работы по восстановлению его работоспособности: гашение угловых скоростей, перевод в штатную ориентацию, получение телеметрической и целевой информаций.

В настоящий момент со спутником ведётся работа по программе главного конструктора. "Метеор-М" N 2-2 находится в ориентированном полёте, с ним проводятся регулярные сеансы управления с получением телеметрической информации и информации с целевой аппаратуры.

"AK&M" от 24.12.2019
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