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24/12/2019
14:06

МегаФон и Booking.com заключили соглашение

МегаФон и Booking.com заключили соглашение. Об этом говорится в сообщении сторон.

В соответствии с соглашением, клиенты МегаФона получат бесплатный роуминг в 130 странах мира. Услуга для абонентов оператора будет работать через специальный лендинг на booking.com. Чтобы ей воспользоваться, достаточно забронировать и оплатить отель, указав номер телефона, который будет использоваться в поездке.

В каждый день бронирования отеля абоненту будет доступен целый час бесплатного общения и 1 ГБ интернета.

ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо-Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.

Чистая прибыль МегаФона по МСФО за первое полугодие 2019 года упала на 58% до 5.124 млрд руб. с 12.191 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.6% до 165.768 млрд руб. со 158.404 млрд руб., показатель OIBDA - на 18% до 74.13 млрд руб. с 62.827 млрд руб.

Booking.com - система интернет-бронирования отелей, основана в Амстердаме в 1996 году, приобретена в 2005 году за $133 млн американской компанией, фокусирующейся на европейский рынок. Штаб-квартира компании находится в Амстердаме, Нидерланды.

"AK&M" от 24.12.2019
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