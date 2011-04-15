МФО перестраивают бизнес-модели и снижают выдачу займов "до зарплаты", ЦБ

Объём новых микрозаймов за III квартал 2019 года составил 103 млрд руб., не изменившись по сравнению со значением в предыдущем квартале. При этом доля займов "до зарплаты" снизилась до 40% с 44%, доля долгосрочных займов физическим лицам выросла до 50% с 45%. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



В свою очередь, средний размер займа "до зарплаты" увеличился до 8 тыс. руб. с 7.6 тыс. руб., средний размер долгосрочных займов снизился до 17.5 тыс. руб. с 17.9 тыс. руб.



Таким образом, рынок отреагировал на вступление в силу со второго полугодия очередного пакета законодательных изменений, нацеленных на снижение предельного размера задолженности по потребительским займам и их стоимости: компании постепенно перестраивают свои бизнес-модели для выдачи займов на срок более 30 дней по более низким ставкам, подчёркивает ЦБ.



Регулирование деятельности МФО, стимулирующее предоставление займов субъектам МСП, способствовало поддержанию доли таких займов в общем портфеле МФО на уровне предыдущих периодов - 18.1%. При этом средние размеры займа в данном сегменте выросли примерно на 25% за квартал: юридическим лицам - до 1.5 млн руб., с 1.2, ИП - до 1.2 млн руб. с 0.95 млн руб.



МФО продолжают активно развивать цифровые каналы продаж - треть выдач приходится на онлайн-займы. В III квартале наблюдался небольшой рост доли онлайн-канала в сегменте займов "до зарплаты" (до 63% с 62%), а также более существенный рост доли данного канала в сегменте долгосрочных займов (до 17% с 13%).



В совокупном портфеле МФО на 1.4 п.п. выросла доля просроченной задолженности, достигнув своего максимального значения более чем за 2 года (28.7%). МФО чаще самостоятельно работают с просроченной задолженностью, профессиональным взыскателям передают менее качественные долги, о чем свидетельствует рост дисконта при реализации прав требований по договорам микрозайма, который за 9 месяцев 2019 года по всему рынку составил 91.2% по сравнению с 87.5% годом ранее.



Обязанность МФО с 1 октября 2019 года рассчитывать показатель долговой нагрузки при выдаче микрозаймов от 10 тыс. руб. приведёт к улучшению качества портфеля микрозаймов и в долгосрочной перспективе будет способствовать снижению доли просроченной задолженности.





"AK&M" от 24.12.2019