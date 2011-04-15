Банк России уточнил требования к собственным средствам управляющих компаний. Как говорится в сообщении регулятора, соответствующее указание Банка России зарегистрировано Минюстом.



Документ повышает требования к активам в составе собственных средств УК. В частности, устанавливается запрет на принятие к расчёту структурных облигаций, дополнительно ограничивается доля недвижимого имущества, а также регламентируется порядок учёта обязательств по долгосрочным договорам аренды.



Сокращается срок (с 1 месяца до 10 рабочих дней) для устранения УК нарушений требований к минимальному размеру собственных средств, в случае если такие нарушения возникли по причинам, не зависящим от действий УК.



Указание Банка России вступает в силу 3 января 2020 года, за исключением положения о снижении доли недвижимого имущества (вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня официального опубликования указания).







"AK&M" от 24.12.2019