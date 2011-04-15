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24/12/2019
14:16

У маркетплейса Банка России появилась ещё одна ипотечная платформа

У маркетплейса Банка России появилась ещё одна ипотечная платформа. Как говорится в сообщении ЦБ, второй пилотной платформой по ипотеке в проекте "Маркетплейс" Банка России станет "Жилищная экосистема ВТБ".

Присоединение к проекту "Маркетплейс" новой пилотной платформы расширяет круг организаций, принимающих участие в совершенствовании регулирования, что даст возможность учесть разные бизнес-модели, используемые на финансовом рынке.

Взаимодействие с ипотечными платформами позволит проработать конфигурацию полностью цифрового ипотечного продукта, после чего будут подготовлены соответствующие изменения в законодательство. Потребители смогут не только дистанционно оформить договор ипотечного кредитования в подключенных к "Маркетплейсу" банках-партнёрах, но и заключить сопутствующие договоры страхования.

Кроме ипотечного кредитования, новая платформа предоставляет нефинансовые сервисы, позволяющие совершить "полный цикл" операций с недвижимостью – куплю-продажу и передачу жилья в аренду, оценку недвижимости, ремонт, дизайнерские услуги, приобретение мебели, клининговые и иные сопутствующие услуги. В результате потребители получат максимально широкие возможности для оптимального выбора необходимых им сервисов и продуктов.

Проект "Маркетплейс" объединяет несколько типов участников: витрины-агрегаторы продуктов и услуг, на которых потребитель может сравнить и выбрать финансовый продукт; электронные платформы, по каналам которых будет проходить операционное взаимодействие между всеми участниками системы; регистратор финансовых транзакций (РФТ), предоставляющий потребителю в режиме "одного окна" на Портале госуслуг информацию по всем совершённым им в системе сделкам; финансовые организации, в том числе банки, предлагающие свои продукты. Банк России создает регуляторные условия для эффективного функционирования системы.

"AK&M" от 24.12.2019
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