У маркетплейса Банка России появилась ещё одна ипотечная платформа. Как говорится в сообщении ЦБ, второй пилотной платформой по ипотеке в проекте "Маркетплейс" Банка России станет "Жилищная экосистема ВТБ".



Присоединение к проекту "Маркетплейс" новой пилотной платформы расширяет круг организаций, принимающих участие в совершенствовании регулирования, что даст возможность учесть разные бизнес-модели, используемые на финансовом рынке.



Взаимодействие с ипотечными платформами позволит проработать конфигурацию полностью цифрового ипотечного продукта, после чего будут подготовлены соответствующие изменения в законодательство. Потребители смогут не только дистанционно оформить договор ипотечного кредитования в подключенных к "Маркетплейсу" банках-партнёрах, но и заключить сопутствующие договоры страхования.



Кроме ипотечного кредитования, новая платформа предоставляет нефинансовые сервисы, позволяющие совершить "полный цикл" операций с недвижимостью – куплю-продажу и передачу жилья в аренду, оценку недвижимости, ремонт, дизайнерские услуги, приобретение мебели, клининговые и иные сопутствующие услуги. В результате потребители получат максимально широкие возможности для оптимального выбора необходимых им сервисов и продуктов.



Проект "Маркетплейс" объединяет несколько типов участников: витрины-агрегаторы продуктов и услуг, на которых потребитель может сравнить и выбрать финансовый продукт; электронные платформы, по каналам которых будет проходить операционное взаимодействие между всеми участниками системы; регистратор финансовых транзакций (РФТ), предоставляющий потребителю в режиме "одного окна" на Портале госуслуг информацию по всем совершённым им в системе сделкам; финансовые организации, в том числе банки, предлагающие свои продукты. Банк России создает регуляторные условия для эффективного функционирования системы.



"AK&M" от 24.12.2019