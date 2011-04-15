Д.Медведев утвердил новые правила экзамена на водительские права

Правительство РФ внесло изменения в порядок допуска граждан к управлению транспортными средствами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



В соответствии с постановлением, исключён практический экзамен по первоначальным навыкам управления транспортным средством. Одновременно практический экзамен в условиях дорожного движения дополнен проверкой основных умений и навыков, которые в настоящее время проверяются на экзаменационной площадке.



В то же время в целях исключения возможности допуска к управлению автотранспортным средством в условиях дорожного движения слабоподготовленного кандидата в водители, а также обеспечения безопасности при проведении практического экзамена предусмотрено проведение проверки первоначальных навыков управления транспортным средством в начале практического экзамена перед выездом на дорогу. Для этого будут использоваться закрытые площадки, автодромы, территории, имеющие твёрдое покрытие и ограниченные для движения иных транспортных средств и пешеходов, или участки дорог с малоинтенсивным движением, тупиковые участки дорог. При этом практический экзамен на мототранспортных средствах сохраняется в нынешнем варианте - на площадках, закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов.



Снимается запрет на осуществление учебной езды на автомагистралях. Конкретизированы минимальные и максимальные сроки проведения повторных экзаменов для лиц, не сдавших соответствующий экзамен. Кроме того, уточнён возраст, с которого обучаемый вождению может допускаться к учебной езде. Так, обучаемому вождению на мотоцикле подкатегории "А1" или мопеде должно быть не менее 15 лет, на легковом или грузовом автомобиле - не менее 16 лет, на мотоцикле категории "А" - не менее 17 лет, на автобусе, троллейбусе и трамвае - не менее 20 лет.



В настоящее время проверка первоначальных навыков управления транспортным средством является частью (первым этапом) практической квалификационной работы при проведении образовательной организацией квалификационного экзамена. Лица, не сдавшие такую проверку, ко второму этапу практической квалификационной работы, проводимому в условиях дорожного движения, не допускаются. Комплекс упражнений на экзаменационной площадке позволяет проверить умение кандидата в водители осуществлять параллельную парковку, движение и маневрирование задним ходом, въезд в бокс задним ходом, разворот в ограниченном пространстве, остановку и начало движения на подъёме и прочее. При этом, как показывает практика, данные упражнения лишь имитируют ощущение управления транспортным средством в условиях реального дорожного движения.



"AK&M" от 24.12.2019