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24/12/2019
14:27

Кабмин установил спецрежим работы для водителей автобусов и фур

Правительство РФ внесло изменения в Правила дорожного движения, направленные на обеспечение соблюдения водителями автомобильного транспорта установленного режима труда и отдыха. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В соответствии с постановлением установлены временные периоды, в течение которых водитель, осуществляющий эксплуатацию таких транспортных средств, будет обязан сделать специальный перерыв для отдыха от управления, а также использовать ежедневный и еженедельный отдых. Также вводится максимальное время управления транспортным средством в течение 24 часов.

Эти временные периоды и максимальное время управления транспортным средством гармонизированы с утверждённым приказом Минтранса Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобиля и Европейским соглашением, касающимся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР) (Женева, 1 июля 1970 г.).


"AK&M" от 24.12.2019
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