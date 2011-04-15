Аэропорт "Шереметьево" установил цифровые устройства DBA

Аэропорт "Шереметьево" установил и ввёл в эксплуатацию цифровые устройства персонального информирования пассажиров DBA (Digital boarding assistant). Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.



Информационные киоски расположены в "стерильных" зонах внутренних и международных вылетов Терминалов D, E и F.



Устройства DBA позволяют пассажирам, прошедшим предполётные формальности, оперативно получить всю необходимую информацию о своём рейсе и эффективно спланировать время до вылета.



Интерфейс информационного киоска поддерживает три языка: русский, английский и китайский. Для получения данных о рейсе пассажиру необходимо отсканировать штрих-код посадочного талона на устройстве DBA. После сканирования на экране киоска отображается следующая информация: терминал вылета; этаж, номер выхода на посадку; направление к гейту; время в пути до выхода на посадку; ориентировочное время до начала посадки; время вылета; направление вылета; номер рейса.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Шереметьево" по РСБУ за 9 месяцев 2019 года выросла в 2 раза до 15.692 млрд руб. с 7.667 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 27.4% до 29.504 млрд руб. с 23.165 млрд руб., валовая прибыль - на 25.6% до 20.232 млрд руб. с 16.103 млрд руб.



"AK&M" от 24.12.2019