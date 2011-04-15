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24/12/2019
14:44

Индекс МосБиржи и рубль обновляют максимумы

Во второй половине дня ситуация на российском фондовом рынке не претерпела значимых изменений, что неудивительно, ведь игроки продолжают уходить с западных площадок на празднование католического Рождества, в связи с чем падают торговые обороты на мировых рынках в целом. Об этом говорится в комментарии руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана.

Индекс МосБиржи, который передвинул рекордные максимумы, немного не дотянув до отметки 3040, слегка отступил и торгуется с понижением на 0.13%. РТС тем временем остаётся в зелёной зоне, прибавляя 0.20% за счёт валютного фактора.

Рубль обновил максимумы середины прошлого года, на этот раз отправив доллар к отметке 61.90 руб., пара продолжает бороться за уровень 62 руб., устойчиво снижаясь с начала декабря. Поддержку российской валюте оказывают пиковые налоговые выплаты в сочетании со стабилизацией нефтяных цен – недавние распродажи на рынке чёрного золота не получили развития, и теперь Brent пытается вернуться выше уровня $66 за баррель.

"AK&M" от 24.12.2019
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