Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый тип фишинговых атак на пользователей PayPal, сообщает компания.



Целью киберпреступников стали данные аккаунтов платёжного сервиса и другая приватная информация. В предновогодние дни бдительность пользователей усыпляется, чем активно пользуются мошенники — именно поэтому опасность стать жертвой фишинга возрастает в разы.



В рамках этой вредоносной кампании мошенники рассылают письма, где предупреждают якобы о "подозрительной активности" на аккаунте и угрожают заморозкой денег на счёте PayPal. Следующим этапом от пользователя требуют подтвердить личность.



Перейдя по ссылке из письма, жертва оказывается на фишинговой странице — точной копии сайта PayPal, где требуется ввести логин и пароль от аккаунта. Затем злоумышленники просят сообщить и другую информацию, якобы необходимую для верификации: полное имя, домашний адрес, данные о кредитках и даже логин и пароль для входа в банковские аккаунты.



Как только пользователь заполняет все поля, он получает уведомление о "восстановлении" доступа к аккаунту.



ESET рекомендует с осторожностью относиться к любым незапрошенным письмам, особенно в период праздничных распродаж.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.













"AK&M" от 24.12.2019