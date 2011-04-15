Проезд на общественном транспорте будет бесплатным с 20:00 MSK 31 декабря до 06:00 MSK 1 января. Об этом сообщила столичная мэрия.



Метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать в новогоднюю ночь. Также горожане и гости столицы смогут воспользоваться 175 маршрутами наземного транспорта: 61 маршрутом - круглосуточно, 101 маршрутом - до 03:00 MSK и ещё 13 регулярными ночными маршрутами.



В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, работу общественного транспорта тоже продлят: метро и МЦК будут работать до 02:00 MSK, а наземный транспорт - до 03:00 MSK (к 13 ночным маршрутам добавятся ещё 66).



Поезда Московских центральных диаметров и пригородные электрички в новогоднюю и рождественскую ночи будут ходить до 02:00 MSK.



Отметим, что с 31 декабря до 05:30 MSK 6 января изменится режим работы станции метро "Охотный Ряд": северный вестибюль (восьмой и девятый выходы) будет открыт только для выхода и пересадки на "Театральную". Южный вестибюль (первый - шестой выходы) будет открыт только для входа, а седьмой вход будет закрыт.



Ряд улиц в центре города перекроют для автомобилей с 02:00 MSK 28 декабря до 22:00 MSK 6 января. Тверская улица будет перекрыта от Тверского бульвара до Моховой, Моховая улица - от Воздвиженки до Тверской, Охотный Ряд - от Моховой до Театрального проезда, Театральный проезд - от Охотного Ряда до Петровки, Большая Никитская улица - от Романова переулка до Моховой улицы, а Большая Дмитровка - от Охотного Ряда до Дмитровского переулка. Кроме того, не будет движения транспорта по Глинищевскому, Газетному, Никитскому и Брюсову переулкам. Сотрудники ГИБДД смогут перекрывать и другие улицы, если на проезжей части окажется слишком много пешеходов.



Москворецкая (от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда), Кремлевская (от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста), Раушская (от Большого Устьинского моста до Большого Москворецкого моста) и Софийская (от Большого Москворецкого моста до Большого Каменного моста) набережные, а также Большой Москворецкий мост будут перекрыты на время праздничного фейерверка - с 23:30 MSK 31 декабря до 00:30 MSK 1 января.



Кроме того, с 06:00 MSK 31 декабря до 06:00 MSK 1 января не будет парковок на участке Бульварного кольца от Пречистенки до Трубной площади.



Отметим также, что с 1 по 8 января парковка будет бесплатной.



"AK&M" от 24.12.2019