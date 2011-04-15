В Москве на ряде улиц ограничили движение в связи с ремонтными работами и строительством. Об этом сообщила столичная мэрия.



Так, до 25 апреля будущего года ограничено движение по бульвару Матроса Железняка от дома 35 до дома 33, корпуса 1 из-за проведения работ на инженерных сетях. Водители могут ехать по одной полосе. На участке обустроены временные уширения.



С 9 января до 25 апреля поэтапно будут ремонтировать участки Шелепихинской набережной, расположенные южнее Шелепихинского моста. Работы будут идти на отрезке от дома 4, строения 1 до дома 10. На ремонтируемых участках движение транспорта организуют по одной полосе с правом приоритетного проезда. Парковки временно ликвидируют.



В связи с проведением строительных работ до 31 марта 2020 года введены ограничения движения в районешоссе Фрезер. В это время участок улицы Пруд Ключики от дома 2, строения 9 до дома 12а полностью перекрыт. По шоссе Фрезер от дома 7/2 до дома 2/1, строения 10 проехать можно только в сторону 1-й Фрезерной улицы. По 1-й Фрезерной улице от перекрестка с шоссе Фрезер движение транспорта осуществляется только в сторону 2-й Фрезерной улицы до дома 2/1, строения 27.



Кроме того, ограничено движение на 2-й Фрезерной улице. На ней закрыт один ряд, запрещена остановка автомобилей. Сюда же от станции МЦК Андроновка перенесена остановка общественного транспорта.



В связи со строительством Большой кольцевой линии ограничения вводятся на улице Рогожский Поселок. На участке от дома 5 до дома 29, строения 9 перекрыты два ряда. Проезд транспорта в обе стороны возможен за счёт обустройства временных уширений.



В связи с реконструкцией "Сатирикона" до 15 апреля круглосуточно будет закрыт участок 4-го проезда Марьиной Рощи напротив здания театра. А с 16 апреля по 30 августа 2020 года перекроют 3-й проезд Марьиной Рощи от владения 8 по улице Шереметьевской до пересечения с 2-й улицей Марьиной Рощи.



Временные ограничения также действуют на Сельскохозяйственной улице. До 10 февраля, а также с 1 по 15 апреля будет закрыт один ряд на участке от дома 14, корпуса 1 до дома 22, корпуса 1. Число полос сохранится за счёт обустройства временных уширений.



"AK&M" от 24.12.2019