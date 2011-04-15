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24/12/2019
16:15

Graff Diamonds приобрёл бриллиант "Жар-птица"

Graff Diamonds приобрёл уникальный жёлтый бриллиант "Жар-птица" (Firebird) массой 20.69 карата, изготовленный гранильным подразделением АЛРОСА. Об этом говорится в сообщении компании.

Итоговая стоимость за карат стала одной из самых высоких для подобных бриллиантов за последние годы.

Бриллиант огранки "Ашер" был сертифицирован Геммологическим институтом Америки (GIA) как "Фантазийный ярко-жёлтый" (Fancy Vivid Yellow) - это высшая степень насыщенности цвета. Бриллиант также имеет чистоту VS1 (практически без включений) и превосходную (Excellent) оценку за симметрию и полировку.

Уникальный бриллиант является частью коллекции "Представление" (The Spectacle), посвящённой русскому балету. В неё также входит уникальный розовый бриллиант массой 14.8 карата "Призрак Розы", который однозначно станет самым дорогим бриллиантом в истории России. Третий "участник" коллекции будет назван позднее.

Жёлтый бриллиант получил название в честь балета "Жар-птица", премьера которого состоялась в 1910 году на сцене театра Гранд-Опера в Париже.

Graff Diamonds - мировой бренд премиальных ювелирных изделий.
АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).

Чистая прибыль АЛРОСА за 9 месяцев 2019 года по МСФО упала на 38% до 51 млрд руб. с 82.5 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 27% до 173.6 млрд руб. с 238.3 млрд руб., показатель EBITDA - на 40% до 77.5 млрд руб. со 129.1 млрд руб.

"AK&M" от 24.12.2019
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